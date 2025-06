Brasil pode se classificar para a Copa nesta terça; saiba como

Vinicius Júnior, atacante da Seleção Brasileira - Foto: Foto: Lucas Figueiredo | CBF

A Copa do Mundo está cada vez mais próxima, e a ansiedade incomum de não saber se está classificado segue incomodando o Brasil. No entanto, a espera pode acabar nesta terça-feira, 10, em um único cenário possível para definir a vaga brasileira no Mundial de 2026.

Nesta rodada das Eliminatórias, o Brasil enfrenta o Paraguai, enquanto o Uruguai encontra a Venezuela, a Bolívia joga contra o Chile, a Argentina encara a Colômbia e o Peru vai contra o Equador. Dos cinco jogos, dois resultados precisam ser combinados para classificar a Canarinha.

Para abrir os caminhos para si mesma, a Seleção Brasileira precisa vencer o Paraguai na Neo Química Arena, com a bola rolando às 21h45. Além disso, o Uruguai precisaria vencer a Venezuela no Centenário, em Montevidéu, às 20h. Sendo assim, durante o jogo do Brasil, já será possível saber se a Seleção depende apenas de si mesma para se classificar.

Caso tudo aconteça dessa forma, o Brasil abre sete pontos para a Venezuela, e daqui até o final das Eliminatórias só serão disputados mais seis pontos. Com isso, a Canarinha não poderia mais ser ultrapassada, chegando à Copa de 2026 com antecedência.

Caso nem tudo aconteça de acordo com o necessário, o Brasil ainda terá mais chances de se classificar, com mais duas rodadas de Eliminatórias até definir quem vai para a Copa e quem segue para a repescagem.