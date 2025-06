Vitória adere a processo de fair play financeiro da CBF; confira

Imagem ilustrativa - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Inicialmente não citado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em pronunciamento oficial, o Vitória vai aderir ao processo de criação do Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), modelo de fair play financeiro para o futebol nacional.

"A criação de mecanismos que importem em promover um equilíbrio financeiro que, ao final, estruturem uma estabilidade econômica e uma ética desportiva que evitem os constantes e progressivos déficits, revela-se imprescindível para o enfrentamento de um endividamento 9que, no futuro, possa se apresentar, neste contexto, minimamente sustentável", disse o clube baiano em comunicado assinado pelo presidente Fábio Mota.

O comunicado passado pelo Vitória à CBF ainda citou a "crise estrutural nos clubes brasileiros", e apontando um "endividamento identificado no ano de 2024 superior a R$ 12 bilhões, em um significativo e preocupante aumento em relação ao período imediatamente anterior".

Além do Leão da Barra, outros 27 clubes confirmaram a participação, sendo 15 da Série A, incluindo o Bahia. Segundo a CBF, será entregue em até 90 dias, após a primeira reunião sobre o assunto, a proposta final do SSF. O primeiro encontro comandado pelo Grupo de Trabalho (GT) será realizado logo após a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Confira os clubes que confirmaram participação:

Série A: Bahia, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport e Vasco da Gama;

Série B: América-MG, Athletico, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, CRB, Ferroviária, Goiás, Grêmio Novorizontino, Paysandu, Remo e Volta Redonda.

De férias, o elenco do Vitória se reapresenta para voltar aos treinos no dia 27, uma sexta-feira. O Rubro-Negro volta a campo apenas no dia 12 de julho, contra o Internacional, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.