Bastidores da prisão de Mateus Gonçalves: dívida com traficantes e agressão

Mateus Gonçalves enquanto atuava no Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Mateus Gonçalves, ex-jogador do Vitória foi preso em flagrante no dia 10 de junho durante uma operação da Polícia Civil no Mato Grosso do Sul, acusado de associação criminosa e envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme documento que o Portal A TARDE teve acesso, o atacante segue preso após audiência de custódia.

Detalhes da prisão

A Polícia Civil no Mato Grosso do Sul afirma que Mateus Gonçalves estava em um carro atuando como “batedor” de um carregamento de cerca de 187 quilos de maconha presente em outro veículo. O ex-Vitória foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) e tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/06)".

Apelidado de “Pastor” pela torcida rubro-negra por conta de seu comportamento religioso e postagens com mensagens bíblicas nas redes sociais, Mateus teve sua prisão em flagrante convertida para preventiva três dias após a abordagem. Ele segue detido no Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Caarapó.

"Isso posto, converto a prisão em flagrante de Mateus Gonçalves Martins em preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313."

Além de Mateus Gonçalves, também foram presos Luiz Henrique Pereira (que estava no carro usado como 'batedor') e Joice Costa e Moisés Moraes Martins, ocupantes do carro em que a grande quantidade de droga foi encontrada.

Apreensão e fuga

A ação ocorreu na rodovia MS-156, em uma região conhecida pelo tráfico transfronteiriço, próximo ao município de Caarapó, no Mato Grosso do Sul. Durante fiscalização, os policiais avistaram dois veículos em alta velocidade, um VW Taos e um Hyundai HB20.

"Segundo relato dos policiais, durante fiscalização de rotina na rodovia MS-156, nas proximidades da Agro 5000, município de Caarapó, Mato Grosso do Sul, região conhecida pelo tráfico transfronteiriço, a equipe avistou dois veículos em alta velocidade: um Volkswagen Taos, cor prata e um Hyundai HB20, cor preta. Ao receberem ordem de parada, os condutores desobedeceram e empreenderam fuga", detalho o processo ao qual o Portal A TARDE teve acesso.

Com o apoio da Polícia Militar de Juti, os dois veículos foram localizados no pátio de um posto de combustíveis.

"A equipe deslocou-se até o ponto, onde realizou a abordagem simultânea dos veículos, sendo que no interior do Taos estavam Joice Costa e Moisés Moraes Martins, e no HB20, Luiz Henrique Pereira e Mateus Gonçalves Martins. Dentro do Taos foi localizada grande quantidade de maconha, totalizando 202 tabletes."

Atuação como batedores

De acordo com o processo, Mateus Gonçalves e Luiz Henrique atuavam como "batedores", função que consiste em seguir à frente do carro com a droga para alertar sobre fiscalizações na estrada. Com eles foram apreendidos um rádio comunicador usado para comunicação com o carro que tranportava a droga.

Nos dois carros foram encontrados rádios comunicadores da mesma marca e modelo, sintonizados no canal número 7, "sendo evidente que os veículos se comunicavam entre si com a finalidade de monitorar a estrada e evitar a fiscalização policial".

Ao serem abordados pelos policiais, Joice Costa e Moisés Moraes confirmaram que viajavam em conjunto com o HB20 em que estavam Mateus Gonçalves e Luiz Henrique, sendo este último responsável por "bater estrada".

Ocupante do carro junto com o ex-jogador do Vitória, Luiz Henrique Pereira declarou que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para atuar como "batedor", informando via rádio eventual presença de policiais ao veículo que transportava a droga.

Apreensões

202 tabletes de maconha (187,2kg);

2 rádios comunicadores Motorola vermelhos;

R$ 1.822,00 em espécie com Mateus Gonçalves;

4 aparelhos celulares (2 com Mateus, 1 com Luiz Henrique e 1 com Joice);

2 veículos.

Silêncio e denúncia de agressão

Após ser detido, Mateus Gonçalves permaneceu em silêncio durante o interrogatório.

"Mateus Gonçalves Martins foi cientificado de seus direitos constitucionais, incluindo o direito de permanecer em silêncio e de receber assistência familiar ou de advogado. Ele optou por permanecer em silêncio durante seu interrogatório policial", diz trecho do processo.

O atacante ex-Vitória também relatou ter sido agredido pelos policiais que o abordaram no momento da prisão.

O jogador deu entrada no Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Caarapó (MS) no dia 14 de junho. Seu mandado de prisão preventiva tem validade até junho de 2045.

"Joice Costa, Moisés Moraes Martins, Mateus Gonçalves Martins e Luiz Henrique Pereira foram conduzidos a esta Delegacia de Polícia, na data de 10/06/2025, após terem sido detidos por policiais militares, por transportarem substância entorpecente (maconha) e atuarem em associação para o tráfico de drogas, incorrendo, em tese, nos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06."

Segundo a investigação, Joice e Moisés confessaram o transporte da droga para quitar uma dívida de R$ 3.200 com traficantes.

"Em seus interrogatórios, Joice Costa e Moisés Martins confessaram o transporte da droga, alegando que o fariam para quitar dívida de R$ 3.200,00 com traficantes. Ainda indicaram que tinham conhecimento da participação dos demais conduzidos, que faziam a função de batedor."

Mateus Gonçalves afirmou ser atleta profissional, com carteira assinada, e declarou não ter antecedentes criminais. A Justiça, no entanto, entendeu pela necessidade da prisão preventiva, considerando a gravidade do caso e o risco de reiteração do crime.