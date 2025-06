Caso Mateus Gonçalves: clubes se manifestam após prisão por tráfico

Mateus Gonçalves defendeu o Vitória entre 2023 e 2024 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Preso por acusação de envolvimento com o tráfico de drogas e associação criminosa, Mateus Gonçalves, ex-Vitória, não estava mais defendendo nenhum clube desde o fim dos campeonatos estaduais. O jogador e mais três suspeitos foram detidos na última semana no município de Juti, no Mato Grosso do Sul, durante ação policial.

Diferente do que foi alegado no processo em que o Portal A TARDE teve acesso, uma das suas últimas equipes na carreira, o Goiás, garante não ter mais nenhum tipo de vínculo contratual com o atacante de 30 anos.

Conforme o processo, a defesa do 'Pastor' alegou, durante audiência de custódia, que ele possui endereço fixo e emprego. À polícia, Gonçalves afirmou ainda ser atleta do Goiás, mas a equipe do Centro-Oeste se pronunciou negando.

Ao A TARDE, o Athletic-MG, clube que o atacante atuou nesta temporada, informou que Mateus Gonçalves "não tem mais nenhum vínculo com o Athletic Club desde o fim do Campeonato Mineiro".

Leia abaixo a nota do Goiás na íntegra:

"O Goiás Esporte Clube esclarece que o atleta Mateus Gonçalves Martins não faz parte do atual elenco do clube, ao contrário do que foi informado em documento policial divulgado nesta terça-feira (18/06).

O jogador teve passagem pelo Goiás em 2024, mas não possui, neste momento, qualquer vínculo contratual ou ligação profissional com o clube.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos".