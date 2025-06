Bahia perde para o Grêmio e se distancia do G-8 no Brasileirão Sub-20

Roger Gabriel, jogador do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia segue distante da zona de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20. Pela 14ª rodada da competição, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Grêmio, no CT Evaristo de Macedo e seguiu fora do G-8.

Com o resultado, os Pivetes de Aço cairam para a 15ª colocação e com 16 pontos conquistados, ficaram ainda mais distante do sonho da vaga às quartas de final. Há cinco pontos de distância do Fortaleza, atual oitavo colocado e primeira equipe dentro da zona de classificação, o o Tricolor precisa de uma arrancada neste últimis cinco jogos para sonhar com a classificação.

A equipe comandada pelo técnico Leonardo Galbes jogou com Victor; Roger Ruan (Pedrinho), Gerald, Dodô (Saymon) e Daniel Lima; Sidney, Wendel, David Martins e Roger Gabriel (Guilherme); João Andrade (Carioca) e Juninho.

Pivetes de Aço | Foto: Divulgação | ECBahia

Os Pivetes de Aço sofreram dois gols ainda na etapa inicial. Mesmo atrás no placar, a equipe conseguiu criar boas oportunidades para descontar. No segundo tempo, o time passou a controlar as ações da partida e seguiu pressionando, mas esbarrou nas defesas do goleiro adversário.

O gol de honra veio aos 35 minutos, quando Daniel Lima cruzou com precisão para David Martins empurrar para o fundo das redes.

Com três derrotas nos últimos cinco jogos, Bahia busca a reabilitação no Brasileirão na próxima quarta-feira, 25, contra o São Paulo, às 15h, fora de casa.