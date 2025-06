Maior venda do Bahia, Biel recebe propostas de clubes brasileiros

Biel, atacante do Sporting - Foto: Divulgação | Sporting

O atacante Biel não teve a primeira impressão dos sonhos no Sporting e deve deixar o clube português após a sua primeira temporada no futebol europeu. Vendido do Bahia aos 'Leões' por cerca de R$ 48 milhões, o jogador de 24 anos recebeu propostas de equipes brasileiras e pode voltar ao Brasileirão ainda neste ano.

De acordo com o portal UOL, Atlético-MG, Corinthians, São Paulo e Vasco fizeram propostas oficiais pelo atleta pelo empréstimo até junho de 2026. No momento, os clubes aguardam a resposta do Sporting, mas a tendência é que ele seja negociado.

Com contrato com os Leões até junho de 2029, Biel não teve muito espaço na sua primeira temporada e fez apenas sete jogos em território português. Maior venda da história do Bahia, o atacante foi adquirido junto ao Fluminense em 2023 por cerca de R$ 10 milhões e defendeu o Tricolor por duas temporadas, sendo 17 jogos e 17 assistências em 95 partidas.