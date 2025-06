Bahia fecha 1ª fase com empate e encara o atual campeão no Brasileirão

Bahia se classificou às quartas de final pela primeira vez - Foto: Leticia Martins | ECBahia

Classificadas às quartas de final do Brasileirão Feminino, o Bahia entrou em campo na tarde desta quarta-feira, 18, para encerrar a primeira fase da competição. Após o empate em 2 a 2 diante do Juventude, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, as Mulheres de Aço confirmaram a sétima posição e enfrentará o segundo colocado no mata-mata, posição que pertence ao Corinthians, atual penta-campeão do torneio.

O técnico Felipe Freitas aproveitou para rodar a equipe no duelo contra o clube gaúcho, focado na luta contra o rebaixamento, e até conseguiu abrir o placar com a atacante Cássia, mas sofreu virada no segundo tempo com Teté balançando as redes duas vezes. No último lance da partida, Wendy Carballo, convocada para a Seleção Uruguaia para a Copa América, deixou o placar igualado.

Com o resultado, o Tricolor terminou em sétimo colocado com 24 pontos em 25 jogos e deu um desfecho na melhor campanha da história do clube baiano na primeira fase do Brasileirão. Para seguir avançando, as Mulheres de Aço terão um adversário duro pela frente: o Corinthians.

Um dos favoritos para levantar a taça, a equipe paulista conquistou seis das últimas sete edições do campeonato e é o atual pentacampeão com os títulos de 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Nesta temporada, o 'Timão' terminou em segundo colocado com 34 pontos e possuindo o melhor ataque, com 46 gols marcados.