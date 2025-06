Juventus goleia Al Ain na estreia do Mundial de Clubes

O português Francisco Conceição foi o destaque da Juve contra o Al Ain com dois gols marcados - Foto: Roberto Schmidt / AFP

A Juventus não tomou conhecimento do Al Ain e venceu por 5 a 0 na noite da última quarta-feira, 18, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo G do Mundial de Clubes, no Audi Field, em Washington (EUA). A equipe comandada por Igor Tudor construiu a goleada com autoridade e assume a liderança da chave, ficando à frente do Manchester City no saldo de gols.

O time italiano foi absoluto do início ao fim. O placar foi aberto aos 10 minutos, em jogada pela esquerda que terminou com cabeçada de Kolo Muani. Pouco depois, aos 20', foi a vez de Francisco Conceição ampliar em chute desviado na zaga.

O domínio seguiu intenso. Aos 30', Kenan Yildiz acertou um lindo chute de fora da área e fez o terceiro. Ainda no primeiro tempo, aos 48', Kolo Muani, novamente, recebeu lançamento de Thuram, invadiu a área e tocou na saída do goleiro para transformar em goleada antes do intervalo: 4 a 0.

O massacre ficou completo no início da etapa final. Aos 12 minutos, novamente Francisco Conceição, destaque do jogo, invadiu a área pela direita e chutou rasteiro para fazer o quinto gol da Juventus.

Nos minutos finais, os italianos ainda tiveram chances para ampliar, com Douglas Luiz acertando a trave duas vezes, mas o placar não se alterou.

O Al Ain, muito inferior tecnicamente, pouco ameaçou. A melhor chance foi com Kodjo Laba, que parou em boa defesa de Di Gregorio.

Com a vitória, a Juventus lidera o Grupo G, com três pontos e saldo de +5 gols. O Manchester City, que venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0, tem os mesmos três pontos, mas saldo inferior. O Al Ain fica na lanterna, com saldo negativo de cinco.

Próximos jogos do grupo

Juventus x Wydad Casablanca – Domingo (22), às 13h), em Washington



Manchester City x Al Ain – Domingo (22), às 22h), também no Audi Field