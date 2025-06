Saiba de onde veio o "na na na" da abertura do Mundial de Clubes

Mundial de Clubes da Fifa - Foto: AFP

Já fazem cinco dias que a mesma música não sai da mente de todo torcedor ao redor do mundo inteiro - o carismático "na na na na" da abertura da Copa do Mundo de Clubes. A melodia que gruda na cabeça foi muito bem recebida pelos espectadores, mas o que muitos não sabem é que ela não foi criada para o Mundial.

Originalmente, os "nanas" que tanto têm sido ouvidos eram escutados em 1996, quando a música foi originalmente lançada. Na época, "Freed From Desire", de Gala Rizzatto, explodiu na Europa, e agradou bastante o público. O single está no álbum Come Into My Life, lançado em 1997, e ficou por lá durante algum tempo.

A música começou a se tornar futebolística alguns anos depois, entrando para a lista de canções adaptadas por torcidas europeias para pirraçar adversários ou valorizar o próprio time. No caso, o "freed from desire, mind and senses purified" se tornou um "freed from desire, your defense is terrified", traduzido para "livre de desejos, sua defesa está com medo".

O uso foi crescendo, e em 2016, a música pegou de vez. Na Eurocopa daquela temporada, a torcida da Irlanda adaptou a mesma frase para "freed from desire, Wills Grigg's on Fire", afirmando que o atacante do time estaria "pegando fogo". Nas arquibancadas, todos os irlandeses cantavam a música, a um ponto que até mesmo times adversários passaram a cantarolar junto.

No ano passado, nos Jogos Olímpicos de Paris, a música tocou na abertura, como símbolo que ultrapassou eras no futebol e seguiu se adaptando para continuar tocando. Agora em 2025, a Fifa lembrou do sucesso que o "nananana" fez nas arquibancadas, e decidiu dar à canção a identidade de não somente um país, mas sim uma competição.

Assim, "Freed From Desire" se tornou o tema da Copa do Mundo de Clubes, e já promete subir nas paradas ao redor do mundo inteiro.