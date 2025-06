Mbappé é hospitalizado durante o Mundial de Clubes 2025

Com gastroenterite, Mbappé foi hospitalizado nos EUA - Foto: JAVIER SORIANO / AFP

O Real Madrid começou sua campanha no Mundial de Clubes com um empate por 1 a 1 diante do Al Hilal, nesta quarta-feira, 19, mas a principal ausência da equipe espanhola foi o atacante Kylian Mbappé.

Fora do jogo de estreia, o francês precisou ser hospitalizado nos Estados Unidos após apresentar um quadro agudo de gastroenterite. A informação foi confirmada pelo próprio clube merengue, que explicou: "apresenta um quadro agudo de gastroenterite" e que o jogador foi encaminhado a uma unidade médica "para realizar diferentes exames e fazer um tratamento correspondente".

Com o tratamento em andamento, o clube trabalha com a expectativa de contar com Mbappé já no próximo domingo, 22, quando os espanhóis enfrentam o Pachuca, em Charlotte. O jogo terá transmissão ao vivo e gratuita pela Cazé TV, via Disney+.