Sudesb convoca entidades esportivas para atualização cadastral

Sudesb lança formulário para mapear esporte em todo o estado - Foto: Divulgação / Sudesb

Com o objetivo de fortalecer a relação entre o Governo da Bahia e as instituições que movimentam o esporte no estado, a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) iniciou um processo de atualização cadastral de entidades esportivas. O procedimento é voltado para Federações, Associações e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) ativas em território baiano.

A iniciativa visa reunir informações atualizadas das entidades, como nome, modalidade esportiva atendida, categorias, endereço, equipe dirigente (com documentação), e-mail e a esfera federativa com a qual mantém convênio ou parceria — seja municipal, estadual ou federal.

Formulário e envio de dados online

O formulário para atualização já está disponível no site oficial da Sudesb. As entidades interessadas devem fazer o download da planilha, preencher os dados solicitados e, em seguida, enviar o documento por meio de um link do Google Forms, também disponível na mesma área do site. O processo é simples e tem como foco organizar o mapeamento das instituições esportivas baianas.

Parceria mais próxima com o Governo do Estado

Para o diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, essa medida vai além da formalidade. Ele reforça que a proposta é identificar as lideranças e consolidar o panorama esportivo estadual de forma ainda mais eficaz.

“Nos últimos anos, temos presenciado o crescimento e a melhor organização das entidades esportivas na Bahia. O Governo do Estado, por meio das políticas públicas da Sudesb, tem desempenhado um papel fundamental nesse processo. Por isso, manter os cadastros atualizados é essencial para estreitarmos ainda mais a parceria com as instituições que fazem o esporte acontecer no nosso estado”, destacou Vicente.