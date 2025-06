CRP Bahia abre vagas gratuitas no tênis de mesa paralímpico

CRP Bahia lança aulas de tênis de mesa para jovens com deficiência - Foto: Divulgação

Com o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e incentivar o surgimento de novos talentos, o Centro de Referência Paralímpico da Bahia (CRP-BA) acaba de lançar uma nova modalidade: o tênis de mesa paralímpico. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Federação de Tênis de Mesa da Bahia e atenderá jovens com deficiência, entre 7 e 17 anos, em aulas gratuitas.

As atividades acontecerão às terças e quintas-feiras, na Unijorge Campus Paralela, em Salvador, sede do CRP em parceria com o Centro Paralímpico Brasileiro. O local conta com infraestrutura adaptada, como o Espaço Multifuncional de Atividades Físicas e a Quadra Poliesportiva.

Inscrições abertas para jovens com diferentes deficiências

Para participar, é necessário enviar um e-mail para [email protected], com os seguintes dados: nome completo, telefone do responsável, e-mail, e o laudo médico com o CID. As vagas são destinadas a jovens com deficiência motora, visual, intelectual (CID F70 a F79) ou paralisia cerebral. Mais informações podem ser obtidas por meio da página oficial do projeto no Instagram.

CRP-BA oferece outras modalidades

Além do tênis de mesa, o CRP Bahia já oferece atividades de badminton, tiro com arco, bocha, atletismo e goalball, promovendo o desenvolvimento esportivo de atletas com deficiência. O centro também garante suporte com psicólogos e professores de Educação Física especializados no atendimento paralímpico.