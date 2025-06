Final de semana cheio! Bahia estreia no futevôlei e joga basquete

Bahia estreia no futevôlei e joga basquete 3x3 no fim de semana

O futebol do Bahia entrou em período de “férias” devido à pausa provocada pelo Mundial de Clubes 2025, mas o torcedor azul, vermelho e branco poderá matar a saudade do Tricolor de Aço neste final de semana. No sábado, 21, e domingo, 22, a Associação do Esporte Clube Bahia terá um calendário cheio: estreia do time de futevôlei Bahia/Daten Campeonato Brasileiro de Futevôlei 4x4 e o Campeonato Paulista de Basquete 3x3.

Futevôlei

A participação no torneio de futevôlei marca a estreia do time Bahia/Daten, recém-anunciado. Os jogos da categoria sub-23 serão realizados no sábado, 21, e os da categoria principal (aberto), no domingo, 22, no Estádio Engenheiro Alencar Araripe, em Cariacica-ES. A entrada será gratuita, e haverá transmissão pela BandSports. A tabela ainda será divulgada pela Confederação Brasileira de Futevôlei (CBFV).

No sub-23, o Bahia terá os recém-contratados Felipe e Índio, Iuri Cunha e Rondnelly Oliveira; no aberto, além de Felipe e Índio, contará com Rodrigo Calheira e William Fiais. Em ambas as categorias, o Tricolor será comandado pelo técnico Ramon Pitta.

Basquete 3x3

Pelo Campeonato Paulista de Basquete 3x3, as equipes Bahia e Esquadrão disputarão a terceira etapa como convidadas. As partidas serão realizadas no domingo, no Centro de Treinamentos de Diadema-SP, com portões abertos e exibição no canal youtube.com/@MCSMarketingEsportivo.

| Foto: Reprodução / EC Bahia (Associação)

Com quatro jogadores, cada, Bahia e Esquadrão são formados respectivamente por 2 A, Gabys, Nathan e Yago; e por Assunção, Cubano, Jackson e Robinho. Ambos os times são treinados pelo técnico Juninho Mariano