Felipe Freitas celebra feito histórico e exalta campanha do Bahia

Bahia chega a patamar inédito e técnico destaca construção da campanha - Foto: Letícia Martins/ E.C Bahia

As Mulheres de Aço entraram em campo na tarde desta quarta-feira, 18, contra o Juventude, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, e empataram pelo placar de 2 a 2, mas o resultado não alterou o feito alcançado de forma antecipada, afinal, o Bahia já havia garantido a classificação à fase final do Brasileirão Feminino — sendo a primeira vez que uma equipe nordestina conquista uma vaga nas quartas de final da Série A1.

Com o resultado, o Esquadrão perdeu a oportunidade de terminar a primeira fase da competição na 6ª posição, portanto, herdou a 7ª colocação na tabela de classificação, com 24 pontos somados. Para o treinador Felipe Freitas, a posição conquistada pelo Tricolor de Aço foi alcançada pelo que foi construído durante o campeonato.

“O que deixou o Bahia em sétimo lugar foi tudo o que foi construído ao longo da competição. Talvez, se nós chegássemos ao último jogo precisando apenas de um empate, estaríamos vibrando por termos conseguido esse resultado [...] A gente conseguiu uma classificação histórica, e precisamos falar sobre isso”.

Agora vamos seguir adiante, comemorar, pois nos classificamos, e isso precisa ser valorizado Felipe Freitas - treinador do Bahia

Nas quartas de final, as Mulheres de Aço vão encarar uma verdadeira “pedreira” pela frente: trata-se do Corinthians. Equipe campeã de seis das últimas sete edições do campeonato, além de ser o atual pentacampeão — 2020; 2021; 2022; 2023 e 2024 —, o Timão terminou a primeira fase da competição em 2º lugar, com 34 pontos conquistados.

Segundo o comandante tricolor, apesar da força do adversário, o clube que quer chegar ao patamar que o Bahia almeja, vai precisar enfrentar grandes equipes para alcançar uma trajetória vencedora: “Vamos trabalhar como sempre temos feito, encarando cada adversário com seriedade”.

Em confronto realizado em dois jogos, Felipe Freitas afirmou que não vai faltar vontade por parte do grupo para alcançar mais uma histórica classificação. “Vamos dar o nosso melhor [...] Vamos fazer o nosso trabalho e, se formos merecedoras, certamente conseguiremos dar mais um passo nesse caminho que temos trilhado”, ressaltou o técnico.

Por fim, o treinador falou a respeito do primeiro semestre das Mulheres de Aço. Segundo o gestor, o balanço foi extremamente positivo: “Colocamos o Bahia em um cenário nunca antes vivido em sua história, e isso é muito importante [...] Temos aprendido muito nesse processo, e agora temos mais um semestre pela frente para continuar evoluindo, degrau por degrau”