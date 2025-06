Mãe de filha de Neymar toma decisão extrema para proteger a menina

Neymar não se manifestou publicamente sobre o episódio - Foto: Reprodução | Instagram

A modelo Amanda Kimberlly, mãe da pequena Helena, filha de Neymar, anunciou nesta quarta-feira, 18, que vai suspender a divulgação de fotos e vídeos da bebê nas redes sociais. A decisão foi motivada por uma série de ataques virtuais direcionados à criança, que está prestes a completar um ano de vida.

Segundo Amanda, além de comentários ofensivos, a filha também virou alvo de montagens com teor considerado cruel. Abalada, a modelo desabafou em entrevista ao portal LeoDias e revelou que já acionou sua equipe jurídica para lidar com o caso.

“Eu não quero muito me estender sobre o assunto. É bem cansativo tudo isso. Graças a Deus, o jurídico já tá trabalhando para resolver isso da melhor forma. Mas o que eu fico mais irritada e brava é que essas pessoas, elas sempre saem impunes. Esse ato de crueldade passa de qualquer nível, assim. É muito difícil até de falar com você...”, relatou Amanda, visivelmente emocionada.



Ela explicou que a decisão de interromper a exposição da filha é uma forma de proteção diante da situação que classificou como insustentável. “Mas eu decidi preservar a imagem da Helena por um tempo e não compartilhar porque as coisas que eu recebo são cruéis, as montagens muito pesadas, assim, com o rostinho dela. Não gosto nem de lembrar", completou.

A modelo também lamentou a falta de punição efetiva para os responsáveis pelos ataques. Até o momento, Neymar não se manifestou publicamente sobre o episódio.

Amanda Kimberlly faz declaração emocionante para filha

Amanda Kimberlly usou os stories do Instagram para compartilhar uma mensagem especial para Helena, sua filha com Neymar. Em tom de emoção, a influenciadora destacou as transformações que a maternidade trouxe para sua vida.

“Neste curto período de tempo, você mudou a minha vida de uma forma indescritível. Você vem crescendo e se desenvolvendo de uma maneira doce e leve, começou a sorrir, rir, engatinhar, falar e a explorar para o mundo ao seu redor”, escreveu Amanda.

A influenciadora também falou sobre os sentimentos que a chegada da filha despertou. “Cada novo marco é uma celebração, um motivo para eu me sentir orgulhosa e grata. Você me faz sentir viva, conectada e completa. Você me faz sentir que sou capaz de amar da maneira mais profunda e intensa, de um jeito que nunca imaginei. Você é a luz da minha vida, minha Helena”, declarou.