Arlindo Cruz tem alta adiada após 50 dias de internação

A previsão de alta médica estava inicialmente marcada para esta quarta-feira - Foto: Reprodução | Redes sociais

O cantor Arlindo Cruz, internado desde o dia 28 de abril devido a uma pneumonia, seguirá por mais alguns dias no hospital. A previsão de alta médica, inicialmente marcada para esta quarta-feira, 18, precisou ser adiada para que a família finalize a montagem da estrutura de home care necessária para sua recuperação em casa.

De acordo com a esposa do sambista, Babi Cruz, alguns equipamentos essenciais, que estão vindo de São Paulo, ainda não chegaram.

"Ele está de alta da clínica médica. Estamos aguardando a remontagem da home care aqui em casa. Ficaram faltando alguns equipamentos que vêm de São Paulo. Então, na sexta-feira, 20, até o final do dia, acredito que já esteja tudo montadinho para ele chegar em casa", explicou Babi ao Gshow.



Arlindo Cruz enfrenta uma longa batalha pela saúde desde que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2017, que deixou sequelas significativas em sua fala e mobilidade. Desde então, o artista necessita de cuidados especiais.

O episódio do AVC foi relembrado pela filha do cantor, Flora Cruz, durante sua participação no reality show A Fazenda, em 2024. Na ocasião, Flora contou que o pai sofreu o derrame após uma discussão com Babi Cruz, em um momento de tensão.

"Ele estava nervoso, agarrou minha mãe e teve o AVC. Para os bombeiros conseguirem soltá-la, foi preciso deslocar o ombro dele", relatou, emocionada.