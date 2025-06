Reataram? Luciano Huck revela a verdade sobre filho e Duda Guerra

Benício e Duda terminaram o namoro recentemente - Foto: Reprodução | Instagram

Luciano Huck quebrou o silêncio e se manifestou sobre um possível retorno de seu filho do meio, Benício Huck, com a influenciadora Duda Guerra, de 16 anos. O apresentador desmentiu os boatos envolvendo o herdeiro e reforçou que ele não está no Rio de Janeiro, cidade onde a jovem está.

A informação foi dada pelo jornalista Leo Dias, que divulgou um áudio enviado por Huck, após circular na web um vídeo em que dois adolescentes aparecem juntos em uma farmácia na capital carioca.

O luciano huck teve que ligar pro leo dias pra desmentir que o loirinho que tava com ela no shopping era o filho dele



A menina simplesmente pegou o loirinho random pra andar de mão dada pra enganar geral pic.twitter.com/QBuIw0R569 — Babi™️ (@babi) June 18, 2025

A gravação foi exibida durante o programa Fofocalizando, do SBT, apresentado por Leo Dias e outros famosos como Cariúcha, onde mostra um garoto com características que lembram Benício andando e conversando com uma jovem parecida com Duda.

Término Duda e Benício

Duda Guerra e Benício Huck ficaram juntos por cerca de um ano e anunciaram o fim do relacionamento em maio de 2025. A jovem confirmou o término durante uma entrevista ao Fofocalizando, alegando que os dois seguiram com a amizade.

“A gente não se fala mais e está tudo esclarecido sobre essa situação. Não pensamos em voltar mais. Cada um está seguindo seu próprio caminho, cada um está seguindo um rumo na vida. Não temos nos falado”, disse ela.

O fim foi ocasionado por uma confusão entre Duda Guerra e a influenciadora Antonela Braga durante uma viagem. A nora de Angélica e Luciano Huck decidiu tirar satisfação com a colega após ela pedir para seguir Benício Huck em um perfil privado.