Filho de ator famoso será capa de revista gay icônica - Foto: Reprodução

O filho caçula de um dos maiores ícones do cinema nacional será o destaque da primeira capa da nova edição da G Magazine, revista voltada ao público LGBTQIA+. Modelo e influenciador, ele já acumula diversos trabalhos no mundo da moda e, nas redes sociais, exibe seu físico sarado, além de compartilhar sua rotina de treinos e alimentação.

O escolhido é Oswaldo Cardoso, filho de David Cardoso, conhecido como o "Rei da Pornochanchada". Ele se intitula atleta e celebra o novo trabalho com a legenda: “O primeiro rótulo da nova G Magazine”, destacada na bio de seu Instagram, onde reúne mais de 8 mil seguidores.

| Foto: Reprodução

Não é sua primeira capa sensual

Apesar do destaque, essa não é a primeira vez que Oswaldo posa para uma publicação do gênero. O modelo já estampou a capa da revista Individual Mag, que também traz ensaios sensuais masculinos, além de ter participado de outras campanhas comerciais e editoriais fotográficos.

Herdeiro de um dos grandes nomes do cinema

David Cardoso, conhecido como o "Rei da Pornochanchada" | Foto: Reprodução

Oswaldo é fruto do casamento de David Cardoso com a professora Romilda Servim, com quem o ator vive há mais de 30 anos. O pai, David, foi um dos grandes nomes da pornochanchada brasileira, acumulando mais de 40 filmes no currículo e atuando ao lado de estrelas como Sônia Braga e Vera Fischer.

Além do cinema, David também protagonizou a novela “O Homem Proibido”, exibida pela TV Globo em 1982.