Casal confunde cola com lubrificante e vai parar no hospital - Foto: Reprodução

Um caso inusitado chamou a atenção da web. Um casal precisou ser levado às pressas para um hospital em Manaus após confundir um tubo de cola industrial com lubrificante íntimo durante uma relação sexual. O episódio, registrado em vídeo, viralizou nas redes sociais.

Colados durante o sexo

De acordo com informações preliminares, o casal teria usado, sem perceber, uma cola de forte aderência no lugar do lubrificante. As embalagens parecidas teriam causado o engano. Durante o ato, os dois perceberam que estavam literalmente colados pelas partes íntimas e começaram a gritar por ajuda.

Nas imagens, que se espalharam rapidamente, o casal aparece completamente nu, deitado em uma cama e visivelmente em dor e desespero. Pessoas que estavam no local tentaram ajudar, cobrindo-os com panos e os encaminhando para uma unidade hospitalar em uma van.

Risco à saúde

Profissionais da área médica reforçam o alerta: o uso incorreto de produtos químicos, como cola industrial, pode causar queimaduras de segundo grau, infecções severas e danos permanentes à pele e às mucosas.