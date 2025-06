Brasil tem 433 mil pessoas com mais de US$ 1 milhão; confira ranking

O país ocupa a 19ª posição no ranking liderando os Estados Unidos - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

No Brasil, 433 mil pessoas são milionárias em dólar, ou seja, têm fortuna superior a US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões), de acordo com o relatório anual do banco suíço UBS, especializado na gestão de patrimônio de alta renda. Segundo o estudo, o número de pessoas nesse grupo cresceu 1,6%, mas o país segue o mais desigual do mundo.

O país ocupa a 19ª posição no ranking liderando os Estados Unidos, que contam com 23,8 milhões de milionários. A China vem em segundo lugar, com 6,3 milhões, seguida por França (2,8 milhões), Japão (2,7 milhões) e Alemanha (2,6 milhões). Confira ranking:

Estados Unidos: 23.831

China: 6.327

França: 2.897

Japão: 2.732

Alemanha: 2.675

Reino Unido: 2.624

Canadá: 2.098

Austrália: 1.904

Itália: 1.344

Coreia do Sul: 1.301

Holanda: 1.267

Espanha: 1.202

Suíça: 1.119

Índia: 917

Taiwan: 759

Hong Kong: 647

Bélgica: 549

Suécia: 490

Brasil: 433

Rússia: 426

México: 399

Dinamarca: 376

Noruega: 348

Arábia Saudita: 339

Cingapura: 331

Brasil é o país mais desigual do mundo

Apesar do aumento no número de milionários, o volume total de riqueza no Brasil diminuiu. Ainda assim, o país foi classificado como o mais desigual entre os 56 analisados. Ao lado da Rússia, ambos com um Índice de Gini de 0,82, o Brasil se destaca pela maior concentração de renda no topo da pirâmide social.

O Índice de Gini varia de 0 a 1, sendo que valores mais próximos de 1 indicam maior concentração de renda em um grupo restrito da população — ou seja, maior desigualdade. Para fins comparativos, países como Alemanha (0,68), Suíça (0,67) e China (0,62) apresentam índices significativamente menores. Já nações como África do Sul (0,81) e Emirados Árabes Unidos (0,81) estão em patamares próximos ao do Brasil.