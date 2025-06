Mutirão da Serasa: dívidas são negociadas com até 97% de desconto

As negociações podem ser feitas até o dia 30 de junho - Foto: Divulgação

Clientes que tiverem inadimplências com cartão de crédito, cobrança de cheque especial e parcelas de empréstimo já podem iniciar a renegociação de dívidas com mais de 40 bancos e instituições financeiras por meio do Mutirão da Serasa. Ao todo, estão disponíveis 400 milhões de ofertas, com descontos que chegam a 97%, segundo a instituição.

As dívidas poderão ser negociadas pelo site da Serasa e pelo aplicativo 'Serasa: Consulta CPF e Score' (disponível para Android e iOS). Há também a possibilidade de fazer os acordos presencialmente nas agências dos Correios de todo o país, mas, nesse caso, o consumidor terá que pagar uma taxa de R$ 4,20 por dívida negociada e R$ 3 por consulta a acordos e impressão de 2ª via de boletos.

Dívidas em bancos lideram a praça

As negociações podem ser feitas até o dia 30 de junho. Segundo a Serasa, 35 milhões de consumidores estão com dívidas em instituições financeiras no Brasil. Desses, 11 milhões (31,4%) estão com contas bancárias atrasadas. Ao todo, são mais de 65 milhões de dívidas em atraso somente aos bancos.

A maior parte (27,8%) dos consumidores estava com o nome sujo na praça devido a dívidas com cartão de crédito no mês passado, segundo o Mapa da Inadimplência. Na sequência, aparecem contas básicas de luz, água e gás (20,3%) e dívidas com financeiras (19,3%).

Como negociar no mutirão Serasa

Para realizar a renegociação online, é preciso baixar o app da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digitar o CPF e informar os dados solicitados. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

Selecione a opção “Ver ofertas”. Nela, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” das dívidas que deseja quitar. Após isso, escolha a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, é possível copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada.

Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.