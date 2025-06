Brasil se diz livre de gripe aviária após 28 dias sem casos em granjas

O Brasil se declarou livre de gripe aviária - Foto: Reprodução

O Brasil se declarou livre da gripe aviárianesta quarta-feira, 18, de acordo com o Ministério da Agricultura. O veredito chega após ficar 28 dias sem nenhum registro da doença em casos de granja.

O prazo começou a ser contado em 22 de maio, após o fim da desinfecção na granja em Montenegro, município do Rio Grande do Sul, onde aconteceu o primeiro e único foco da doença em granjas comerciais.

O governo comunicou o novo status à Organização Mundial de Saúde Animal, OMSA, e está notificando os países que compram frangos brasileiros.

O marco é importante para que o Brasil volte a normalizar suas vendas ao comércio exterior, que foram alvos de embargos totais ou parciais por cerca de 80 países.

Agora, o governo espera que os compradores retirem os bloqueios e reduzam as áreas restritas.

“Não se comemora uma crise, mas é preciso reconhecer a robustez do nosso sistema sanitário, que respondeu com total transparência e eficiência", afirmou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, nesta quarta.

"Seguimos todos os protocolos, contivemos o foco e agora avançamos com responsabilidade para uma retomada gradativa do comércio exterior, mostrando a força do serviço sanitário brasileiro”, acrescentou.