De boca cheia? Mulher se engasga com paçocas em festa e é internada

Uma brincadeira realizada durante uma quermesse em Mongaguá, no litoral de São Paulo, quase terminou em tragédia. Uma mulher de 38 anos foi socorrida em estado grave após se engasgar ao participar do chamado “Desafio da Paçoca”, durante a 9ª edição da Quermesse do Itaóca, realizada no sábado, 14.

O desafio, bastante popular no evento junino, oferece um prêmio de R$ 200 aos participantes que conseguirem comer cinco paçocas em apenas 30 segundos, sem auxílio de água ou outros líquidos. A mulher acabou com as vias respiratórias obstruídas pela guloseima e caiu desacordada no local.

Testemunhas relataram que organizadores da barraca tentaram aplicar manobras para desobstruir as vias aéreas da vítima, mas sem sucesso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a levou, em estado grave, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mongaguá. Ela recebeu acompanhamento do diretor do evento e do responsável pela barraca.

Depois dos primeiros cuidados, a paciente foi transferida para um hospital da rede conveniada. Segundo as últimas informações médicas, seu quadro evoluiu positivamente e já é considerado estável.

Nota da organização

Em nota publicada nas redes sociais, a comissão organizadora do evento se pronunciou sobre o incidente. “Aderiu ao desafio de forma espontânea e consciente das regras”, informou a publicação, que também lamentou o ocorrido.