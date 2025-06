Bebê reborn? Boneca lotada de haxixe é achada em central dos correios

Apreensão ocorreu após denúncias indicarem que o brinquedo continha substâncias ilícitas - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Durante uma operação de fiscalização realizada no Centro de Triagem e Distribuição dos Correios em Florianópolis, equipes da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) interceptaram uma boneca que estava sendo usada para transportar drogas. A apreensão ocorreu após denúncias indicarem que o brinquedo continha substâncias ilícitas em seu interior.

Com o auxílio de cães farejadores da Coordenadoria de Operações Policiais com Cães (COPC), os agentes localizaram a encomenda suspeita e confirmaram que a boneca estava recheada com haxixe, revelando um método sofisticado para ocultação dos entorpecentes. Além disso, durante a mesma operação, outras encomendas foram vistoriadas e continham porções de cocaína e skunk.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Combate às Drogas (Decod) do Departamento de Investigação Criminal de Florianópolis, em parceria com a Receita Federal, os Correios e a Coordenadoria de Operações com Cães da PCSC. A investigação está em andamento para identificar os responsáveis pelo envio das drogas e possíveis conexões com organizações criminosas.

De acordo com a Polícia Civil, operação reforça o compromisso das instituições em combater o tráfico de drogas, principalmente diante de tentativas de utilização dos sistemas de entrega para burlar a fiscalização.