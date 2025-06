Morte de Larissa Manoela: pai se manifesta e revela atitude do suspeito

Pai de Larissa Manoela comenta crime - Foto: Reprodução | Record

Pai de Larissa Manoela, que foi encontrada morta em Barueri, em São Paulo, desabafou sobre o crime envolvendo a filha. Para Cícero de Lucena, o suspeito de cometer o crime tinha conhecimento de que a menina de 10 anos estaria sozinha em casa.

Em entrevista à Record, o pai da jovem declarou que não tem familiaridade com Diego, padrasto dela e principal suspeito, de acordo com a mãe da criança.

Cícero também expressou o seu desejo por justiça e ressaltou que a prisão do principal culpado não diminuiria a sua dor.

O pai de Larissa Manoela garantiu que não conhecia Diego e que nunca teve problemas com ele. Ele ainda falou que a sua relação com a filha era focada em seus sonhos.

Polícia fala sobre crime

A Polícia Civil de Barueri, na Grande São Paulo, disse no final de semana que a principal linha de investigação aponta que a criança foi executada a facadas enquanto dormia, dentro da própria casa, no bairro Jardim Tupã.

De acordo com os investigadores, ao site Gazeta SP, Larissa foi encontrada caída ao lado da cama, vestida e com um edredom junto ao corpo.

Larissa Manoela tinha apenas 9 anos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A perícia constatou que a menina recebeu mais de 10 facadas e que, surpreendentemente, não há sinais de luta ou resistência, reforçando a suspeita de que ela estava dormindo no momento do ataque.

Larissa Manoela estava sozinha em casa

O crime aconteceu na última quinta-feira, 12, e o corpo foi encontrado por volta das 17h, quando a mãe da criança retornou do trabalho.

No boletim de ocorrência, as testemunhas contaram que Larissa passou o dia inteiro sozinha, já que o irmão mais velho estava em Sorocaba, no interior de São Paulo.