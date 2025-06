Vídeo: ataque de pitbull faz crianças subirem em teto de carro

Animal consegue subir no automóvel em tentativa de ataque - Foto: Reprodução

Um vídeo agoniante envolvendo um grupo de crianças e adolescentes que circula nas redes sociais mostra o momento que os jovens correm de um ataque de um cachorro pitbull e sobem em um carro no interior de São Paulo. Uma câmera de segurança registrou o fato, que que aconteceu no último domingo, 15, em Jaboticabal, São Paulo.

Nas imagens as crianças chegam correndo e outras de bicicleta para se abrigar em cima do veículo estacionado, enquanto tentam afastar o cachorro que insistia no ataque. Até que o pit-bull consegue subir no carro e os jovens precisam retornar ao solo para fugir correndo novamente do avanço do animal.

De acordo com a Prefeitura de Jaboticabal, o tutor do cachorro assumiu a responsabilidade sobre o prejuízo do automóvel, que foi avariado durante a ocorrência.

Confira vídeo do ataque

Ataques de pitbull e legislação

A grande frequência de relatos de ataques de pitbull nos noticiários nacionais gera diversas discussões sobre a raça no Brasil. Estados como o Rio de Janeiro, aprovou em 2005 uma lei que proíbe a circulação de cães da raça Pitbull soltos pelas ruas.

O texto determina ainda que apenas adultos com capacidade física e psicológica comprovada podem conduzir esses animais. A lei também se aplica para outras raças, como Fila, Doberman e Rottweiler.

No Rio de Janeiro e também em São Paulo existe a determinação de que cachorros de grande porte devem utilizar focinheira e enforcadores enquanto estiverem em locais públicos.

Outros países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Espanha adotam medidas de restrição do animal por serem considerados “ferozes”.