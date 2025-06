Idoso que decapitou jovem por não aceitar rejeição morre em hospital

Corpo de Lorena foi encontrado sem cabeça um dia após desaparecimento - Foto: Reprodução Redes Sociais

Dois dias após ser preso suspeito de matar e decapitar uma jovem, de 18 anos, um idoso, de 62, morreu no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, no Ceará. Ele estava custodiado na unidade de saúde desde a sexta-feira, 13, após sofrer uma tentativa de linchamento por parte da população, no distrito de Gualdrapas, em Trairi, e morreu no domingo, 15.

O homem foi detido, no início da tarde da sexta-feira, horas após o troco e os membros de Lorena Ferreira serem encontrados na localidade Padre Anchieta, zona rural de Trairi. A cabeça dela estava enterrada em uma cova rasa, cerca de 200 metros do corpo.

A jovem, que era mãe de um bebê de menos de um ano, desapareceu na noite da quinta-feira, 12, quando saiu de casa, por volta das 19h. A família dela procurou a polícia na manhã seguinte para informar sobre o desaparecimento dela.

Informações preliminares dão conta de que Lorena foi brutalmente assassinada após se recusar a namorar com o homem. Ele era conhecido na região e costumava frequentar a residência da jovem. A polícia chegou ao paradeiro do suspeito depois de encontrar a bicicleta dele nas proximidades da cena do crime.