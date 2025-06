Menino de 3 anos se engasga com uva e morre em escola municipal

Criança estava na hora do lanche, quando de engasgou - Foto: Imagem ilustrativa

Um menino de 3 anos, identificado como Ravi, morreu na manhã desta segunda-feira, 16, após se engasgar com uma uva. A criança lanchava na Escola Francisco Delfino, na localidade de Ipueiras dos Gomes, no município de Canindé, no sertão central do Ceará, quando aconteceu o incidente.

Por meio de nota a imprensa, a Secretaria Municipal de Educação de Canindé, a uva com a qual Ravi engasgou foi levada de casa para a escola. Ainda conforme o órgão, os profissionais da escola prestaram os primeiros socorros ao menino e o encaminharam para unidade de saúde mais próxima, no entanto, ele não resistiu.

"Essa tragédia causa imensa dor a toda a comunidade escolar e ao Município. A Prefeitura de Canindé, por meio das Secretarias de Saúde e Assistência Social, está prestando todo o apoio necessário à família neste momento tão difícil e desolador", disse a secretaria.

Também através de nota, a Prefeitura de Canindé reforçou que a equipe da escola recebeu treinamentos ao longo do ano para noções de primeiro socorros. A administração municipal decretou oficialmente três dias de luto.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Canindé e destacou que somente após laudo pericial será possível confirmar as causas da morte do pequeno Ravi.