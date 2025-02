Criança de 3 anos morre engasgada com pão no interior da Bahia

O Samu foi acionado e tentou reanimar a criança, mas sem sucesso - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma tragédia aconteceu em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na segunda-feira, 27, quando a pequena Ester Sophia, de apenas 3 anos, morreu após engasgar com pão e mingau. O incidente ocorreu por volta das 15h30, na residência da família, situada no bairro São Vicente.

Ao perceberem que a criança havia se engasgado, os familiares imediatamente chamaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que tentou reanimá-la por vários minutos, mas sem sucesso. Antes da chegada das equipes de resgate, vizinhos da família também tentaram realizar manobras de desengasgo na tentativa de salvar a vida de Ester.

Após o ocorrido, o corpo da menina foi levado para o necrotério da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vitória da Conquista e, posteriormente, foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município. Não foram divulgados detalhes sobre o velório e o sepultamento de Ester Sophia.