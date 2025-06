Ex-jornalista da Globo é solta e faz novos ataques homofóbicos

Adriana Ramos é acusada de homofobia - Foto: Reprodução | Redes sociais

Adriana Ramos, ex-jornalista da Globo, voltou a protagonizar cenas de homofobia em São Paulo.

Após ser presa no último sábado, 14, por atacar verbalmente um homem no Shopping Iguatemi, ela foi solta no domingo, 15, e, menos de 24 horas depois, já estava fazendo novos ataques.

Desta vez, a mulher foi flagrada ofendendo vizinhos do prédio onde mora. Em vídeos que circulam nas redes sociais, Adriana chama os moradores de “boiola depilada” e dispara ofensas como “dá o c”* e “não tem pinto” para um dos homens que grava a cena.

O vídeo chocou internautas pela agressividade e pelo teor homofóbico das falas.

Prisão e liberdade provisória

Adriana havia sido presa em flagrante no sábado, após chamar o gerente de projetos Gabriel Galluzzi, de 39 anos, de “bicha nojenta” e “assassino”, dentro do Shopping Iguatemi, na zona oeste da capital paulista.

Após passar a noite na cadeia, foi liberada em audiência de custódia com algumas restrições.

A vítima dos novos ataques registrou o caso e afirmou que “não vai deixar esse crime impune”.

O homem, visivelmente abalado, cobrou que a Justiça tome providências mais firmes diante da reincidência.

Quem é Adriana Ramos?

Adriana Catarina Ramos de Oliveira, de 61 anos, é jornalista e mãe de duas filhas. Ela trabalhou por anos em grandes veículos de comunicação como Globo, TV Cultura e Record TV.

Também manteve um blog de viagens e é autora dos livros “Uma Prova do Céu” e “Cartas Celestes”, onde abordava temas ligados à espiritualidade.

Iguatemi se posiciona

Em nota, o Shopping Iguatemi lamentou profundamente o episódio. “O respeito à diversidade, em todas as suas formas, é um valor inegociável. Repudiamos qualquer ato de discriminação e intolerância”, disse o centro comercial.