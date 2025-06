Estado do Piauí registra tremor de terra de magnitude 2,3

Evento sísmico aconteceu na cidade de Elesbão Veloso - Foto: Reprodução | Instagram @redesismograficabr

O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) registrou um tremor de terra na cidade de Elesbão Veloso na última segunda-feira, 16. O tremor, de magnitude 2,3, ocorreu por volta das 13h e não houve relatos de moradores que tenham sentido o fenômeno.

O último evento registrado pelo LabSis/UFRN no Piauí foi no dia 27 de outubro de 2024, na cidade de Domingos Mourão, com magnitude 2.1. Segundo a Rede Sismográfica Brasileira, "tremores de terra de baixa magnitude são relativamente comuns no Brasil. Em geral, esses pequenos sismos são de origem natural e ocorrem devido a liberação de esforços acumulados na crosta terrestre."

Ainda de acordo com a Rede Sismiográfica, em abril o município de Floriano, no Piauí, recebeu uma estação da RSBR. Com a nova estação, a Rede Sismográfica amplia a capacidade de detectar eventos e fornecer informações rápidas e precisas para as autoridades e para a sociedade.

O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado do Piauí e em toda região Nordeste do país.

Tremor na Bahia

No início do mês de junho a cidade de Vera Cruz, na Bahia, um tremor de magnitude de 3.0 na escala Richter foi registrado e sentido por moradores das praias Aratuba, Tairu e Cacha-Pregos.