Terremoto no Chile faz prédios de São Paulo balançarem

Epicentro do tremor foi localizado 264 quilômetros a leste da cidade costeira de Antofagasta - Foto: Arquivo Pessoal

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu o norte do Chile nesta quinta-feira, 18, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro do tremor foi localizado 264 quilômetros a leste da cidade costeira de Antofagasta, a uma profundidade de 126 quilômetros.

"Até agora, não há relatos de feridos ou grandes danos, mas as equipes estão coletando informações", escreveu o presidente chileno Gabriel Boric na plataforma X. O Chile está situado ao longo do "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão, passando pelo Sudeste Asiático e cruzando a bacia do Pacífico.

Leia mais

No Japão, Bell Marques passa sufoco com terremoto: “saí correndo”

A intensidade foi tamanha que moradores de vários bairros de São Paulo relataram ter sentido tremores no final da noite desta quinta. Há relatos em Perdizes, Pinheiros, Pompeia, Vila Madalena, Mooca, Água Rasa, Santana, Tatuapé, Sacomã, região central e também em Guarulhos e Osasco, na região metropolitana, e municípios do interior.

Em 2010, um terremoto de magnitude 8,8 desencadeou um tsunami que varreu vilarejos inteiros no sul e centro do país, deixando cerca de 520 mortos.

Banhado pelo Oceano Pacífico a oeste e pela Cordilheira dos Andes a leste, o Chile também é um dos países mais sismicamente ativos do mundo.

O epicentro do terremoto desta quinta-feira estava localizado a cerca de 80 quilômetros da fronteira do Chile com a Argentina e a menos de 32 quilômetros da fronteira com a Bolívia.