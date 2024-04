No Japão, Bell Marques passa sufoco com terremoto: “saí correndo” | A TARDE

Curtindo férias em família no Japão, Bell Marques acabou passando por um baita susto. Isso porque o cantor acabou surpreendido com um terremoto logo na chegada ao país asiático.

O terremoto de intensidade 5,3 atingiu a região leste do Japão, em Tóquio e áreas próximas, na noite desta quarta-feira, 20. Com isso, o governo chegou a emitir um alerta geral.

Nas redes sociais, Bell contou que se assustou com o aviso. Pipo Marques, filho do artista, ainda disse que chegou a sentir o tremor enquanto fazia uma refeição.

"Já tivemos uma recepção muito boa, fomos entrar no elevador e o elevador começou a gritar 'terremoto', fechou a porta. Aninha saiu correndo, e eu correndo também. Pipo já ta tomando café, sentiu a mesa tremer. Uma sensação muito estranha essa, estamos na mesa do café e falando sobre isso", disse Bell ao se reunir com os filhos.

Apesar do perrengue, Bell tranquilizou os fãs quanto a segurança dele e dos celulares, e seguiram com o passeio. Bem-humorado, o eterno “chicleteiro” ainda comparou o tremor com a sensação de estar em cima do trio elétrico no carnaval.

"Chegou um cara falando em inglês explicando tudo, dizendo que já estava normalizado o sistema do hotel. Rapaz, mas o negócio não é fácil, não. Principalmente para baiano que não sabe de jeito nenhum o que é isso. A experiência foi braba. Eu não sei o que é pior, um terremoto no Japão ou um trio elétrico tremendo no chão de Salvador".

Confira os relatos de Bell





Reprodução | Instagram

Reprodução | Instagram