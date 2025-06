Tremor de terra assusta moradores de Vera Cruz nesta terça

Último evento divulgado pelo LabSis/UFRN no estado da Bahia foi em 1º de junho - Foto: Reprodução

Um tremor de terra foi registrado nesta terça-feira, 3, em Vera Cruz, através do Laboratório Sismológico da UFRN. O incidente aconteceu por volta das 17h e alcançou magnitude preliminar de 3.0 mR. As localidades com maior número de registros foram Cacha Pregos, Aratuba, Barra Grande e Tairu.

Moradores locais sentiram o tremor e relataram batidas em portas de suas residências. O último evento divulgado pelo LabSis/UFRN no estado da Bahia foi em 1º de junho, quando um sismo natural de magnitude calculada em 2.0 mR atingiu o município de Curaçá, durante às 21h48 UTC (18h48, horário de Brasília).

O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e em toda região Nordeste do país.