Reconhecimento facial localizou mil foragidos na Bahia em 2025

Mais de 80 cidades baianas utilizam a tecnologia - Foto: Rafael Rodrigues

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) já localizou mil foragidos da Justiça em 2025. A tecnologia capturou, em 48 horas, 10 criminosos procurados por homicídio, estupro de vulnerável, e práticas de roubo e furto.

As prisões ocorreram em Salvador, Itabuna, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus e Itacaré. Mais de 80 cidades baianas utilizam a tecnologia.

Desde a sua implantação, 3.387 foragidos foram localizados. Cerca de 70% eram procuradas por roubo, homicídio, tráfico de entorpecentes, estupro e furtos. Casos relacionados a dívidas de pensão alimentícia representam aproximadamente 30% das capturas.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, destacou que a tecnologia foi implantada para reforçar a atuação das equipes nas ruas. “Analisamos a ferramenta, fizemos ajustes no direcionamento das câmeras e conseguimos ampliar a eficiência, resultando no aumento do número de prisões”, explicou o gestor.

Busca de Desaparecidos

As câmeras também são utilizadas nas buscas por pessoas desaparecidas, um protocolo implementado em janeiro deste ano pela SSP. Até agora, 16 pessoas foram localizadas pela ferramenta.

Implementada em 2019, no Carnaval de Salvador, a ferramenta auxiliou na captura de um homicida que tentou acessar o circuito disfarçado de mulher. Após essa captura, a tecnologia foi expandida para a Micareta de Feira de Santana, festas populares, feiras e festejos juninos.

As ações itinerantes contam com o suporte das Plataformas Elevadas de Observação, equipadas com câmeras e uma central de videomonitoramento, estacionada em pontos estratégicos nas proximidades dos eventos.