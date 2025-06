'Mata Rindo': Chefe do BDM é preso em condomínio de luxo em SP

Wanderson dos Santos Machado, conhecido como “Mata Rindo” ou “Ua” - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em uma operação conjunta realizada na região Sudeste, as forças de segurança prenderam Wanderson dos Santos Machado, conhecido como “Mata Rindo” ou “Ua”, apontado como líder do Bonde do Maluco (BDM) em Feira de Santana, Bahia. A ação aconteceu na manhã desta segunda-feira, 2, na cidade de São Paulo, onde o criminoso estava foragido utilizando documentos falsificados para evitar sua localização.

A operação, chamada de Último Ato, contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) dos estados da Bahia e São Paulo, além da Polícia Militar, por meio da Rondesp Leste, e da Polícia Civil da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. O trabalho integrado possibilitou a captura do traficante, que possuía dois mandados de prisão em aberto por crimes graves contra a vida.

Wanderson é indicado como um dos principais líderes da facção Bonde do Maluco, grupo aliado do Primeiro Comando da Capital (PCC), que disputa o controle do tráfico e outras atividades criminosas contra o Comando Vermelho (CV) na Bahia. Segundo as investigações, ele não só comandava homicídios na região, mas também participou diretamente de execuções em Feira de Santana.

Durante a prisão no condomínio de luxo onde estava escondido em São Paulo, as equipes apreenderam um veículo, diversos aparelhos celulares e documentos falsificados usados para mascarar a identidade do criminoso.