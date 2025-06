Rodoviários metropolitanos fecham acordo e cancelam greve na RMS

Rodoviários não farão paralisação após acordo - Foto: Emmerson Vagner / Ônibus Brasil

O sindicato dos rodoviários da Região Metropolitana de Salvador anunciou, nesta segunda-feira, 2, o cancelamento da greve que estava prevista para ser iniciada nesta terça-feira, 3.

Os rodoviários da empresa Avanço Transportes comunicaram que fecharam um acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Na semana passada, o sindicato informou que a paralisação iria atingir as cidades de Candeias, Madre de Deus, Santo Amaro, Simões Filho, Lauro de Freitas, Camaçari e São Francisco do Conde.

Em comunicado, o sindicato dos rodoviários declarou que a reunião com a direção da Avanço teve a apresentação de um documento sobre o subsídio e que, nesta terça-feira, haverá "a assinatura do contrato para liberação do pagamento".

"A empresa já colocou, nesta segunda-feira, 75% da frota a disposição da população e somente 3% retornaram a garagem. A empresa regularizará o ticket terça-feira, e demais pagamentos até sexta-feira, quinto dia útil", afirmou Mario Cleber, presidente do sindicato.

O pedido dos rodoviários da RMS

A possível paralisação estava prevista para ocorrer em função, segundo os trabalhadores, a falta de regularização e melhoria nos serviços oferecidos pela empresa.

No início de maio, o Sindmetro encaminhou um ofício à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), solicitando providências para garantir a qualidade do transporte.