Rodoviários denunciam caos na Avanço Transportes e anunciam greve na RMS

Foto: Emmerson Vagner / Ônibus Brasil

A partir da próxima terça-feira, 3 de junho, os trabalhadores da Avanço Transportes irão suspender suas atividades por tempo indeterminado. A decisão atinge as cidades de Candeias, Madre de Deus, Santo Amaro, Simões Filho, Lauro de Freitas, Camaçari e São Francisco do Conde, todas localizadas na Região Metropolitana de Salvador, deixando milhares de passageiros sem o serviço essencial de transporte público.

O motivo da paralisação é a falta de regularização e melhoria nos serviços oferecidos pela empresa, segundo o Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (Sindmetro). No início deste mês, o Sindmetro encaminhou um ofício à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), solicitando providências para garantir a qualidade do transporte. No entanto, até o momento, nenhuma ação efetiva foi tomada pela empresa.

Mário Cleber, presidente do Sindmetro, detalha os motivos da paralisação

Em comunicado, Mário Cleber, presidente do Sindmetro, explicou as razões que levaram à paralisação e criticou a postura da empresa e da agência reguladora. Segundo ele, a Avanço Transportes não só ignorou as demandas por melhoria, como também acusou injustamente os motoristas de irregularidades.

"Após 15 dias de prazo para a empresa Avanço Transporte se regularizar e dar qualidade ao seu serviço, identificamos que nada foi feito. Aliás, a situação piorou. Eles foram capazes de acusar motoristas de desvio de conduta e desvio financeiro, o que é mentira. O problema está na gestão financeira da empresa e nos donos da empresa, que não têm responsabilidade com o passageiro."

Mário Cleber reforçou que a falta de condições adequadas para operar motivou a decisão pela paralisação. Com a frota praticamente inexistente e os motoristas pedindo demissão em massa, o sindicato tomou a medida para proteger a segurança de todos.

"E por esse motivo, nós estamos avisando a toda a população e aos órgãos interessados que, a partir de terça-feira, 0h, 3 de junho, a empresa Avanço Transporte estará paralisada por tempo indeterminado, até que tenha condições de operação. Ela não tem frota, não tem ônibus, está trabalhando com motoristas na diária, porque os motoristas estão pedindo demissão da empresa para salvar vidas."

O presidente do sindicato destacou ainda que a paralisação não será breve, visto que a empresa não apresenta perspectivas de melhora no curto prazo. O sucateamento da frota e a má gestão continuam agravando a situação.

"E é para isso, para garantir a vida de todos, salvar a vida de todos, inclusive nós, rodoviários, os usuários, os aposentados, os idosos, que nós vamos paralisar, para que não haja um mal maior. É por isso que eu quero avisar a toda a população que, na terça-feira, 3 de junho, nós vamos paralisar por tempo indeterminado. Não será uma greve curta, porque ela não reúne condições de operação."

Condição dos ônibus

Sobre o estado dos ônibus, Mário Cleber afirmou que os veículos mais novos da empresa foram desviados para operar em outras cidades, deixando os passageiros locais com ônibus sucateados e inseguros.

"Ônibus sucateados, ônibus velhos, os melhores ônibus da empresa foram desviados para o serviço de outros municípios, como Valença, Lauro de Freitas e outros. Ao passageiro, uma banana que eles deram, né? Então, nós, rodoviários, temos que dirigir carros sem condições? Não vamos fazer isso. E é por isso que, na terça-feira, nós vamos agir com força, com firmeza."

Situação AGERBA

Por fim, ele convocou os rodoviários das cidades afetadas a se unirem em um movimento forte na garagem de Lauro de Freitas, onde o sindicato pretende pressionar a direção da empresa e cobrar ação dos órgãos públicos, especialmente da Agerba.

"E peço a todos os rodoviários de Camaçari, de Simões Filho, de Candeias, de Madre de Deus, de Santo Amaro, que nas primeiras horas da manhã venham para a garagem, né? Reúnam todo mundo em um ônibus só e venham para a garagem de Lauro de Freitas para a gente fazer um grande movimento e enquadrar essa direção irresponsável da empresa Avanço Transporte. Avisado a todos e aos órgãos competentes e incompetentes que deveriam estar fiscalizando e não fiscalizam, porque a Agerba é um órgão inerte."

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Agerba, que informou que está apurando a situação.

Impacto da paralisação na Região Metropolitana de Salvador

Com a paralisação, milhares de usuários que dependem da Avanço Transportes para se deslocar entre as cidades da Região Metropolitana de Salvador terão o serviço suspenso. A frota reduzida e em más condições tem sido motivo constante de reclamações, segundo o sindicato.