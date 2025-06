Fim dos tempos? Moradores relatam temor após terremoto em Itaparica

Tremor teve uma magnitude de 3.0 na escala Richter e aconteceu no mar - Foto: Bernardo Rego | Ag A TARDE

Os moradores do município de Vera Cruz, localizado na Ilha de Itaparica, viveram uma situação inédita no século XXI. Foi registrado um tremor de terra na tarde de terça-feira, 3, pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), responsável pelo estudo e monitoramento desses eventos sísmicos no Nordeste.

O tremor teve uma magnitude de 3.0 na escala Richter e causou alguns transtornos e até medo para quem reside em algumas praias como Aratuba, Tairu e Cacha-Pregos. O Portal A TARDE esteve na Ilha de Itaparica para ouvir as sensações, reações e como acontece esse tipo de evento sísmico.

O geofísico e especialista em sismologia do LabSis/UFRN, Eduardo Menezes, contou que a região do Recôncavo Baiano tem histórico de eventos sísmicos desde o século passado, ou seja, esse tipo de situação não é uma novidade para a localidade.

O professor explicou que tremores naturais são provocados por falhas geológicas devido a pressões internas que têm sofrido pelo próprio movimento da crosta. A pressão e tração faz com que essas falhas se mexam, provocando esses tremores que são sentidos na superfície.

O coordenador do LABSIS da UFRN, Aderson Nascimento, pontuou que há estações que fazem o monitoramento do movimento do solo em vários pontos do nordeste. Sobre o caso que aconteceu em Itaparica, ele destacou que o principal risco é de queda de objetos, mas frisou que se a população perceber que há indícios de problemas nas casas onde residem, a orientação é acionar a defesa civil local.

Tremor aconteceu a 8km da costa marítima | Foto: Bernardo Rego | Ag A TARDE

Reação dos moradores

A equipe de reportagem do Portal A TARDE foi até a Ilha de Itaparica conversar com moradores que sentiram o tremor de terra para perceber o sentimento dessas pessoas após viver uma situação inusitada.

Para Simone Nogueira, que estava em casa no momento que o tremor ocorreu, a sensação foi de pânico e medo. “Foram poucos segundos, mas a minha cama de cimento balançou. Foi bem feio”, disse ela.

A vendedora Jercilania Ferreira comentou que o telhado da sua casa deu uma sacudida e sentiu algo diferente no momento do tremor. O ajudante de uma loja de material de construção, Josenilson Reis, contou que entrou em choque e as pernas começaram a tremer. “Foi difícil decifrar a situação”. Ele achou que o teto do local onde estava iria cair.

O motorista Raimundo Andrade contou que estava na fábrica onde trabalha e sentiu o tremor. Disse ainda não ter vivido uma experiência parecida e chegou a lembrar de uma passagem bíblica do fim dos tempos.