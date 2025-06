Com golaço de Messi, Inter Miami vira sobre o Porto pelo Mundial

Inter Miami venceu com golaço de falta de Lionel Messi - Foto: Paul Ellis/AFP

O Inter Miami venceu o Porto por 2 a 1 nesta quinta-feira, 19, em jogo válido pelo grupo do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Com direito a virada e golaço de Lionel Messi, a equipe norte-americana se coloca em ótima posição para chegar à fase de mata-mata.

A vitória sobre os europeus deixa o Inter Miami com quatro pontos, atrás do time brasileiro apenas pelo saldo de gols na classificação do Grupo A. Os dois líderes da chave, inclusive, se enfrentam na segunda-feira, 23, às 22h, no Hard Rock Stadium, em Miami. Um empate faz as duas equipes avançarem às oitavas.

O Porto saiu na frente logo aos 8 minutos do primeiro tempo, em pênalti convertido por Samu. No entanto, o time da casa virou com dois gols na segunda etapa: aos 2 e 9 minutos. Segóvia empatou a partida e Messi, com uma linda cobrança de falta, garantiu a virada e o resultado.

Messi conduz a bola durante o duelo entre Inter Miami e Porto | Foto: Divulgação/Inter Miami

Precisando da vitória para ter chance de seguir no Mundial, o Porto enfrenta o Al Ahly no outro duelo do Grupo A, também na segunda, no mesmo horário. Para não ser eliminada, a equipe portuguesa precisa torcer pela derrota do Palmeiras.