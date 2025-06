Vitória anuncia chegada de goleiro e acerta 'troca' com o Sport

Thiago Couto, novo goleiro do Vitória - Foto: Divulgação | Sport

O Vitória anunciou, nesta sexta-feira, 20, a contratação do goleiro Thiago Couto, que chega por empréstimo até o final da temporada em meio a troca de arqueiros com o Sport. O jogador cedido ao clube pernambucano foi Gabriel Vasconcellos, também por empréstimo até dezembro de 2025.

Com vínculo com o Leão da Ilha até o final de 2027, Thiago foi contratado junto ao São Paulo em 2024 em uma negociação que girou em torno de R$ 1,9 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. Apesar do investimento, o atleta teve pouco espaço no Sport e ficou na sombra do titular Caíque França.

Com a camisa do clube pernambucano, o goleiro disputou 12 partidas, com apenas quatro sendo na atual temporada. Gabriel Vasconcelos viveu um cenário semelhante no Vitória e, contratado no início de 2025, fez apenas seis jogos com a camisa rubro-negra.

Confira os pronunciamentos do clube baiano:

