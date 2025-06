Vitória esclarece cobrança de IPTU junto à Prefeitura de Salvador

Vitória explica sobre débitos com a Prefeitura de Salvador em relação ao IPTU - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A assessoria de comunicação do Vitória divulgou, na manhã desta sexta-feira, 20, uma nota oficial esclarecendo sobre as ações judiciais relacionadas à cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pela Prefeitura de Salvador.

Segundo o clube, as ações referem-se ao período de 2014 a 2021, época em que houve aumentos significativos do tributo, o que gerou impacto financeiro considerável.

Ainda na nota, o Vitória afirma que a diretoria tem atuado para resolver as pendências, tanto na esfera administrativa quanto judicial. O clube informou que já realizou parcelamentos formalizados junto à Secretaria da Fazenda do município e vem cumprindo os pagamentos acordados mensalmente.

Apesar dos esforços, a diretoria reconhece que, devido ao volume de processos, não é surpreendente a ocorrência de ordens de bloqueio judicial em um ou outro processo em andamento.

A nota cita, inclusive, um caso recente em que houve determinação de penhora de ativos financeiros, mesmo com o processo suspenso e enquanto se discute uma possível duplicidade de inscrições municipais sobre a mesma área, o que teria gerado cobrança duplicada do imposto.

O Vitória ressaltou ainda que optou pelo parcelamento dos débitos como forma de proteger o fluxo de caixa e preservar o equilíbrio financeiro do clube.

A diretoria garantiu que a situação está sendo acompanhada de perto pelo Departamento Jurídico do clube, que segue adotando medidas tanto judiciais quanto extrajudiciais para resolver a questão, inclusive buscando restabelecer a suspensão dos processos em que já havia decisão anterior nesse sentido.