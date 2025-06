Especulado no Vitória, meia português acerta com outro clube; saiba

Ricardinho não vem para o Vitória - Foto: Divulgação/Santa Clara

Jogador especulado como possível reforço na janela de transferências, o meia Ricardinho não vem para o Vitória. O jogador que defendia o Santa Clara foi anunciado, nesta quarta-feira, 18, pelo Juárez, equipe que disputa a Primeira Divisão da Liga Mexicana.

De acordo com Sebastião Sousa-Pinto, do Sport TV de Portugal, o Leão da Barra chegou a enviar proposta para contratar o atleta de 26 anos. No entanto, o jornalista também havia informado sobre a concorrência com clubes de outros países, à exemplo do México.

Segundo o comentarista Cáscio Cardoso, o Vitória esteve próximo de fechar a contratação de Ricardinho, mas o clube negou que estava negociando com o meia.

No atual elenco rubro-negro, o técnico Thiago Carpini conta com Matheuzinho e Wellington Rato para a função de meia, mas o jogador de 33 anos está de saída do clube baiano. Outro que pode ser utilizado no setor é Pepê.