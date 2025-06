Wellington Rato tem saída confirmada por Carpini: "Frustração"

Wellington Rato não vai seguir no Vitória para o restante da temporada 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Conforme antecipado pelo Portal A TARDE, Wellington Rato não vai seguir no Vitória para o restante da temporada 2025. O meia-atacante nem sequer foi relacionado para a partida contra o Cruzeiro, nesta última quinta-feira, 12, e teve saída confirmada por Thiago Carpini.

Durante entrevista coletiva, o técnico rubro-negro falou abertamente sobre a "frustração" que foi a passagem de Rato pelo Barradão. O comandante chegou a dizer que a saída do atleta era "necessária".

"Acho que a frustração do torcedor é a nossa também, é a minha como treinador, e a do próprio atleta. Claro que o cara quer jogar bem, mas infelizmente não aconteceu. Infelizmente às vezes não sai como a gente planejou. Acho que era necessária a saída", admitiu Carpini.

Carpini ainda enalteceu a carreira e nível técnico do jogador de 32 anos, mas falou sobre ele "seguir a vida e encontrar um novo clube".

"Um jogador do nível dele quando começa a ficar fora, criam-se outras situações que não ajudam muito. Ele também quer jogar, então que siga a vida dele, vai encontrar um caminho, um novo clube, reencontrar o futebol. A carreira dele fala por si só. A gente agradece pelo atleta, infelizmente aqui não aconteceu", completou o treinador.

Com apenas cinco jogos no Brasileirão e ainda podendo defender qualquer equipe da Série A, Rato esteve muito próximo de fechar com o Athletico e jogar a Série B, conforme o jornalista Pedro Sento-Sé. No entanto, uma equipe da Primeira Divisão que surgiu como interessada foi o Sport, possível destino do meia.