Saiba a previsão de retorno do lateral-esquerdo Jamerson do Vitória

Jamerson passou por cirurgia no tornozelo e ficará entre quatro a seis meses longe dos gramados - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O coordenador médico do Vitória, Dr. Marcelo Cortes, esclareceu nesta segunda-feira, 9, os detalhes da lesão sofrida por Jamerson, que se machucou gravemente durante a partida contra o Cruzeiro, no Barradão. O lateral-esquerdo sofreu um trauma torcional no tornozelo direito, que resultou em fratura e lesões ligamentares, exigindo cirurgia imediata e afastamento dos gramados entre quatro a seis meses.

De acordo com o médico, Jamerson foi prontamente atendido ainda em campo pelo Dr. Rodrigo Fonseca, que recolocou a articulação no lugar. Em seguida, o atleta foi levado para o Hospital São Rafael, onde exames confirmaram uma fratura do maléolo lateral, além da ruptura completa do ligamento deltóide (interno) e da sindesmose, articulação que liga a tíbia à fíbula.

“O tratamento indicado foi cirúrgico, que é mandatório para esse tipo de lesão. A cirurgia foi realizada na mesma noite, entre 23h30 e meia-noite, e consistiu na fixação da fíbula com placa e parafusos, além da reconstrução do ligamento deltóide e da sindesmose”, explicou Dr. Marcelo.

O atleta permanece internado e deve receber alta até o fim do dia, segundo evolução clínica. O tornozelo seguirá inicialmente imobilizado com gesso e, em breve, será substituído por uma bota ortopédica para início da reabilitação funcional. A previsão de recuperação total varia entre quatro e seis meses.

“A fratura cicatriza em torno de seis semanas, mas a parte ligamentar, especialmente a sindesmose, exige um tempo maior. Por isso, estimamos de quatro a seis meses para que ele possa voltar a jogar e performar com segurança”, completou o médico.



A lesão aconteceu em um lance com o meia Eduardo, do Cruzeiro, que foi expulso após forte dividida. Jamerson vinha sendo titular absoluto sob o comando de Thiago Carpini e agora desfalca o rubro-negro baiano por boa parte da sequência do Brasileirão.