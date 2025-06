Vitória completa um mês sem marcar gol; relembre o último

Renato Kayzer marcou o gol rubro-negro no clássico Ba-Vi - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória chegou à pausa do Brasileirão para o Mundial de Clubes da Fifa com mais um dado preocupante. O empate sem gols com o Cruzeiro, no Barradão, na última quinta-feira, 12, marcou o terceiro jogo consecutivo do rubro-negro baiano sem marcar gols. Com isso, o time comandado por Thiago Carpini completa um mês sem balançar as redes.

A última vez que o Leão marcou foi no clássico Ba-Vi do dia 18 de maio, na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada da Série A.



Na ocasião, o Vitória foi derrotado por 2 a 1 pelo arquirrival Bahia, com gol solitário marcado por Renato Kayzer, artilheiro da equipe no campeonato, com três gols anotados.

GOL DO VITÓRIA



Bahia 1x1 Vitória



⚽ Renato Kayzer

🅰️ Osvaldo



O vitória empata o jogo no Ba-Vi!!



🏆 Brasileirão Série A | Rodada 9



📺 @canalpremiere pic.twitter.com/y03guFbTod — Futeboleiros (@futteboleiros) May 18, 2025

De lá pra cá, o time acumulou três partidas em branco: derrota por 1 a 0 para o Santos, em Salvador, e empates sem gols diante do Corinthians, fora de casa, e contra o Cruzeiro, no encerramento do turno pré-pausa.

O resultado manteve o Leão da Barra fora da zona de rebaixamento, mas por pouco. Com 11 pontos somados, o clube ocupa a 16ª posição, apenas uma acima do Z-4.

A pausa no calendário pode ser o respiro necessário para ajustes ofensivos, já que o ataque tem sido um dos principais problemas da equipe até aqui.