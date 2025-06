Após cirurgia, Jamerson se pronuncia nas redes e agradece apoio

Cirurgia no tornozelo direito do lateral-esquerdo Jamerson ocorreu com êxito - Foto: Reprodução / Instagram / @jamerson98

Após ser submetido a uma cirurgia nos ligamentos do tornozelo direito, o lateral-esquerdo Jamerson se pronunciou através das suas redes sociais. No empate sem gols contra o Cruzeiro, o defensor rubro-negro se lesionou após uma entrada forte provocada pelo meia Eduardo, da equipe mineira.

Na publicação em seu Instagram, Jamerson compartilhou a gravidade da lesão e o impacto emocional do ocorrido durante o lance que comoveu a todos no Barradão.

“Confesso que não foi nada fácil receber este tipo de notícia, especialmente no melhor momento da minha carreira, onde eu vinha voltando a sorrir, me sentia cada vez mais confiante e preparado”, escreveu.

O lateral rubro-negro ainda tranquilizou os torcedores ao informar que a cirurgia foi bem-sucedida e que a meta agora é iniciar o processo de recuperação.

“Já fiz a cirurgia e, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Agora é focar na recuperação, com paciência, disciplina e cabeça boa. Estou sendo muito bem acompanhado por profissionais de confiança e tenho certeza de que, com trabalho e o apoio de vocês, vou voltar ainda mais forte”, completou.

O jogador agradeceu o carinho recebido desde o momento da lesão.“Agradeço imensamente pelas mensagens, orações e todo o carinho que venho recebendo desde o ocorrido. Isso me dá ainda mais força”, finalizou.

O que aconteceu?

O lance aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo. Jamerson arrancava pela ponta esquerda e o meia Eduardo, do Cruzeiro, chegou de carrinho e atingiu o tornozelo do defensor rubro-negro. O defensor teve a região imobilizada e imediatamente foi transferido de ambulância para uma unidade de saúde. O atleta cruzeirense recebeu cartão vermelho direto.

Carreira do lateral-esquerdo Jamerson

Soteropolitano, Jamerson Santos de Jesus tem 26 anos e iniciou profissionalmente em 2018 no Marília-SP. Depois, teve experiências no futebol de Portugal no Portimonense, União Almeirim e Sertanense. Retornou ao futebol brasileiro em 2022, quando defendeu o Azuriz-PR. Posteriormente, jogou no Guarani em 2022 e 2023.

Por fim, defendeu o Coritiba nas últimas três temporadas. Foram 65 partidas no time Coxa Branca, com dois gols e duas assistências no período. Em 2025, fez três jogos e balançou a rede uma vez.

Jamerson chegou ao Vitória em fevereiro, após a saída de Lucas Esteves para o Grêmio. O defensor era o titular absoluto da lateral-esquerda e vinha em evolução. Ele atuou em 25 oportunidades, com um gol marcado e duas assistências distribuídas para gol.