Após deixar jogo de ambulância, Jamerson passa por cirurgia

Eduardo e Jamerson antes do lance em que o meia cruzeirense atinge o defensor rubro-negro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória anunciou que o lateral-esquerdo Jamerson, que foi substituído no empate com o Cruzeiro, nesta noite de quinta-feira, 12. sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo direito. O jogador passa por cirurgia no Hospital São Rafael e deve ficar afastado por um longo período.

O lance que culminou na lesão aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo. Jamerson recebeu um entrada dura e precisou sair de ambulância do Barradão. O meia Eduardo, da equipe mineira, chegou de carrinho e atingiu o defensor rubro-negro. O atleta cruzeirense recebeu cartão vermelho.

O lateral esquerdo Jamerson sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo direito. O atleta está passando por cirurgia neste momento no Hospital São Rafael.



Desejamos forças e uma breve recuperação para nosso atleta. Voltaremos mais fortes, Jamerson!#PegaLeão… pic.twitter.com/D3n4ekBmJ6 — EC Vitória (@ECVitoria) June 13, 2025

Ainda não foram divulgadas informações iniciais sobre o tempo previsto de recuperação do atleta. Jamerson disputou seu 25º jogo pelo Leão da Barra, sendo titular em todas as 12 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Dentro de campo, Vitória e Cruzeiro foram prejudicados pela forte chuva em Salvador e ficaram apenas no 0 a 0.