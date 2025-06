Vitória e Cruzeiro estão escalados para duelo no Barradão; veja

Imagem ilustrativa - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Vitória e Cruzeiro se enfrentam às 19h desta quinta-feira, 12, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes já estão escaladas para o confronto no Barradão.

Com desfalques importantes, o técnico Thiago Carpini optou por retornar ao esquema com quatro defensores. A boa notícia fica pelo presença do meia Matheuzinho, que volta de suspensão e aparece entre os titulares.

Com isso, o Leão da Barra vai a campo com: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas e Ronald; Matheuzinho, Osvaldo e Lucas Braga; Renato Kayzer.

Podendo alcançar a liderança, o Cruzeiro de Leonardo Jardim foi escalado da seguinte maneira: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Eduardo e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.