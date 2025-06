Com chuva e jogador saindo de ambulância, Vitória e Cruzeiro empatam

Vitória e Cruzeiro tiveram que lutar contra o gramado castigado pela chuva - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória empatou com o Cruzeiro pelo placar de 0 a 0 nesta quinta-feira, 12, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, sob forte chuva que castigou Salvador durante o dia todo.

A tempestade impediu o jogo de fluir normalmente, com poucos lances de perigo sendo criados devido ao gramado pesado. O duelo ainda foi marcado pela grave lesão do lateral-esquerdo Jamerson, que deixou o campo de ambulância.

Com o resultado, o Leão da Barra chega aos 11 pontos e segue fora da zona de rebaixamento, na 15ª posição. A Raposa, por outro lado, segue na vice-liderança e sobe para 24 pontos.

Agora, o Vitória e todos os times da Série A não participantes do Mundial de Clubes iniciam uma pausa no calendário. O Rubro-Negro volta a campo apenas em julho, tendo como próximos compromissos o Confiança, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, e o Internacional, pela rodada 13 do Brasileirão, ambos sem data definida.

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo com o gramado encharcado, o Vitória começou tentando se impor. Aos 9 minutos, Claudinho mandou cruzamento na pequena área e achou Lucas Braga, mas Fabrício Bruno conseguiu evitar que a bola chegasse em Kayzer. A intervenção do zagueiro cruzeirense foi providencial!

Grande chance do Cruzeiro aos 22! Matheus Pereira mandou levantamento na cabeça de Eduardo, que chegou bem na área e mandou pra fora. A bola passou perto da trave direita do goleiro Lucas Arcanjo, assustando.

Boa jogada do Leão aos 26! Jamerson arrancou pela esquerda e achou Matheusinho na entrada da área. O camisa 30 bateu firme, mas a defesa cruzeirense conseguiu bloquear e a bola saiu em escanteio.

Na trave! Bola parada do Cruzeiro e quase o primeiro aos 41. Com ajuda do gramado molhado, a bola ficou viva na pequena área do Vitória e sobrou para Villalba. O zagueiro bateu firme e acertou o travessão.

O primeiro tempo foi encerrado com uma notícia triste. Após entrada dura do meia cruzeirense Eduardo, que foi expulso, o lateral-esquerdo Jamerson sofreu uma fratura e precisou deixar o gramado de ambulância. O defensor deve ficar afastado por um longo período.

Jamerson antes de sofrer a grave lesão | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

SEGUNDO TEMPO

Mesmo com um jogador a menos, quem começou atacando foi o Cruzeiro. Aos 5 minutos, Matheus Pereira cobrou falta no capricho e a bola passou com perigo.

Aos 21 minutos, Mosquito mandou cruzamento na área que chegou em Kayzer. O camisa 79 conseguiu ajeitar para Carlinhos, que emendou uma bicicleta para fora.

A chuva não deu trégua e o gramado do Barradão não secava. Apesar do esforço das equipes, a partida passou um longo período sem finalizações de muito perigo.

Muito prejudicado pela chuva, o jogo terminou sem gols. Empate por 0 a 0 e um pontinho para cada.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0x0 Cruzeiro

Campeonato Brasileiro - 12ª rodada da Série A

Estádio: Barradão

Data: 12/6/2025

Horário: 19h

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Transmissão: Sportv e Premiere

Cartões amarelos: Matheus Pereira e Lucas Romero (Cruzeiro); Carlinhos e Willian Oliveira (Vitória)

Cartão vermelho: Eduardo (Cruzeiro)

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson (Maykon Jesus); Baralhas, Ronald (Willian Oliveira) e Matheuzinho; Lucas Braga (Mosquito), Osvaldo (Carlinhos) e Renato Kayzer (Léo Pereira). Técnico: Thiago Carpini.

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira (Marquinhos); Wanderson e Kaio Jorge (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim.